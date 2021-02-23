"Севилья" на выезде одержала победу над "Осасуной"

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"Севилья" на выезде одержала победу над "Осасуной"Завершился матч 24 тура испанской Ла Лиги между "Осасуной" и "Севильей". Хозяева не смогли навязать борьбу одному из лидеров чемпионата и уступили со счетом 0:2. "Севилья" смогла обогнать в турнирной таблице "Барселону" и расположиться на третьей строчке, набрав 48 очков. "Осасуна" осталась на 13 месте, имея в активе 25 баллов.

"Осасуна" - "Севилья" 0:2 (0:1)

Голы: Диего Карлос, 19 - 0:1, де Йонг, 49 - 0:2

"Осасуна": Эррера, Видаль (Иньиго Перес, 80), Аридане, Санчес, Давид Гарсия, Монкайола, Ойер Санхурхо (Брашанац, 65), Рубен Гарсия (Кальери, 64), Торро, Барха (Роберто Торрес, 64), Будимир (Адриан, 84).

"Севилья": Буну, Диего Карлос, Навас, Рекик, Кунде, Фернандо, Жордан (Гудель, 87), Оливер Торрес (Ракитич, 66), Сусо (Алеиш Видаль, 66), де Йонг (Эн-Несири, 80), Мунир (Гомес, 80).

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