"Севилья" на выезде одержала победу над "Осасуной"
Завершился матч 24 тура испанской Ла Лиги между "Осасуной" и "Севильей". Хозяева не смогли навязать борьбу одному из лидеров чемпионата и уступили со счетом 0:2. "Севилья" смогла обогнать в турнирной таблице "Барселону" и расположиться на третьей строчке, набрав 48 очков. "Осасуна" осталась на 13 месте, имея в активе 25 баллов.
"Осасуна" - "Севилья" 0:2 (0:1)
Голы: Диего Карлос, 19 - 0:1, де Йонг, 49 - 0:2
"Осасуна": Эррера, Видаль (Иньиго Перес, 80), Аридане, Санчес, Давид Гарсия, Монкайола, Ойер Санхурхо (Брашанац, 65), Рубен Гарсия (Кальери, 64), Торро, Барха (Роберто Торрес, 64), Будимир (Адриан, 84).
"Севилья": Буну, Диего Карлос, Навас, Рекик, Кунде, Фернандо, Жордан (Гудель, 87), Оливер Торрес (Ракитич, 66), Сусо (Алеиш Видаль, 66), де Йонг (Эн-Несири, 80), Мунир (Гомес, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14