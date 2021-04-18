"Севилья" на выезде одолела "Реал Сосьедад"

Фото: Твиттер @SevillaFC

В Сан-Себастьяне завершилась встреча 33 тура испанской Ла Лиги. "Реал Сосьедад" на своем поле принимал "Севилью" и уступил со счетом 1:2. Все голы были забиты еще до перерыва. Хозяева смогли очень быстро открыть счет, но не смогли удержать преимущество. Сначала на 22 минуте Фернандо сравнял счет, а через 2 минуты Эн-Несири установил окончательный результат.

Благодаря победе гости смогли набрать 64 очка и вплотную приблизиться к тройке лидеров. У "Реал Сосьедад" осталось 47 баллов и 5 место в турнирной таблице.

"Реал Сосьедад" - "Севилья" 1:2 (1:2)

Голы: Фернандес, 5 - 1:0, Фернандо, 22 - 1:1, Эн-Несири, 24 - 1:2

"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Монреаль, Элустондо (Гуриди, 74), Гевара, Субельдия, Барренечеа (Порту, 83), Субименди, Ойарсабаль (Янузай, 74), Исак, Фернандес (Горосабель, 74).

"Севилья": Буну, Кунде, Навас, Диего Карлос, Акунья, Жордан (Гудель, 77), Гомес (Оливер Торрес, 77), Окампос (Васкес, 90), Фернандо, Сусо (Ракитич, 66), Эн-Несири (де Йонг, 90).