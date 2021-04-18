"Севилья" на выезде одолела "Реал Сосьедад"
Фото: Твиттер @SevillaFC
В Сан-Себастьяне завершилась встреча 33 тура испанской Ла Лиги. "Реал Сосьедад" на своем поле принимал "Севилью" и уступил со счетом 1:2. Все голы были забиты еще до перерыва. Хозяева смогли очень быстро открыть счет, но не смогли удержать преимущество. Сначала на 22 минуте Фернандо сравнял счет, а через 2 минуты Эн-Несири установил окончательный результат.
Благодаря победе гости смогли набрать 64 очка и вплотную приблизиться к тройке лидеров. У "Реал Сосьедад" осталось 47 баллов и 5 место в турнирной таблице.
"Реал Сосьедад" - "Севилья" 1:2 (1:2)
Голы: Фернандес, 5 - 1:0, Фернандо, 22 - 1:1, Эн-Несири, 24 - 1:2
"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Монреаль, Элустондо (Гуриди, 74), Гевара, Субельдия, Барренечеа (Порту, 83), Субименди, Ойарсабаль (Янузай, 74), Исак, Фернандес (Горосабель, 74).
"Севилья": Буну, Кунде, Навас, Диего Карлос, Акунья, Жордан (Гудель, 77), Гомес (Оливер Торрес, 77), Окампос (Васкес, 90), Фернандо, Сусо (Ракитич, 66), Эн-Несири (де Йонг, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14