"Севилья" на выезде разгромила "Леганес" в Примеры

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"Севилья" на выезде разгромила "Леганес" в Примеры

"Севилья" на выезде разгромила "Леганес" в матче 33-го тура чемпионата Испании.

В составе гостей дубль оформил Оливер Торрес, также отличился Мунир Эль-Хаддади.

"Леганес" - "Севилья" - 0:3 (0:2)

Голы: Оливер Торрес, 23 - 0:1, Оливер Торрес, 35 - 0:2, Эль-Хаддади, 82 - 0:3.

"Леганес": Куэльяр, Росалес, Омеруо (Авазьем, 7), Сильва, Бустинса, Ресио (Рубен Перес, 55), Амаду, Меса (Ассале, 55), Герреро, Хиль (Гарридо, 80), Авилес (Руибаль, 55).

"Севилья": Вацлик, Хесус Навас (Гомес, 87), Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Гудель, Оливер Торрес (Фернанду Режес, 71), Хоан Хордан (Эль-Хаддади, 71), Сусо (Банега, 62), Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 87).

"Леганес" с 25 очками занимает 19 строчку в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 57 баллами занимает 4 место.

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