"Севилья" на выезде разгромила "Леганес" в Примеры
"Севилья" на выезде разгромила "Леганес" в матче 33-го тура чемпионата Испании.
В составе гостей дубль оформил Оливер Торрес, также отличился Мунир Эль-Хаддади.
"Леганес" - "Севилья" - 0:3 (0:2)
Голы: Оливер Торрес, 23 - 0:1, Оливер Торрес, 35 - 0:2, Эль-Хаддади, 82 - 0:3.
"Леганес": Куэльяр, Росалес, Омеруо (Авазьем, 7), Сильва, Бустинса, Ресио (Рубен Перес, 55), Амаду, Меса (Ассале, 55), Герреро, Хиль (Гарридо, 80), Авилес (Руибаль, 55).
"Севилья": Вацлик, Хесус Навас (Гомес, 87), Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Гудель, Оливер Торрес (Фернанду Режес, 71), Хоан Хордан (Эль-Хаддади, 71), Сусо (Банега, 62), Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 87).
"Леганес" с 25 очками занимает 19 строчку в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 57 баллами занимает 4 место.
Не пропустите: "Мальорка" разгромила "Сельту" Смолова в матче чемпионата Испании| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью в Примере
-
Влашич поделился эмоциями от победного матча ЦСКА со "Спартаком"
-
Месси забил 700-й гол в карьере
-
"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Брайтон" в АПЛ
-
Гончаренко: "Извинился перед ребятами за поездку в Беларусию"
-
"Севилья" на выезде разгромила "Леганес" в Примеры
-
"Рома" продлила контракт с Мхитаряном на сезон-2020/21
-
Тедеско высказался о матче "Спартака" с ЦСКА
-
"Мальорка" разгромила "Сельту" Смолова в матче чемпионата Испании
-
Гончаренко прокомментировал победный матч ЦСКА со "Спартаком"
-
"Лацио" на выезде обыграл "Торино" в Серии А
-
Иммобиле повторил свой же рекорд по числу голов в сезоне Серии А
-
ЦСКА обыграл "Спартак" в дерби. Влашич оформил дубль
-
"Зенит" во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции
-
Зобнин прокомментировал неназначенный пенальти в ворота ЦСКА
-
Николич высказался по поводу матча "Локомотива" с "Крыльями Советов"
-
Баринов в сотый раз вышел на поле в футболке "Локомотива"
-
"Бавария" продлила аренду трех футболистов
-
В матче ЦСКА - "Спартак" выбежала белка (фото)
-
Николич рассказал о состоянии голкипера "Локомотива" Гильерме
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14