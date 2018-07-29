"Севилья" нацелилась на еще одного игрока "Барселоны"

1 Теги севильямунир эль-хаддадибарселона

"Севилья" нацелилась на еще одного игрока "Барселоны""Севилья" нацелилась на еще одного игрока каталонской "Барселоны", информирует El Desmarque.

Так, по сведениям источника, "красно-белые" заинтересованы в подписании форварда "сине-гранатовых" Мунира Эль-Хаддади. Однако андалусийскому клубу будет трудно убедить каталонский гранд расстаться с 22-летним нападающим, так как ранее на "Камп Ноу" приняли решение его не продавать.

Напомним, "Севилья" близка к покупке Алейша Видаля. | soccernews.ru

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