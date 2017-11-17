"Севилья" нацелилась на форварда "Бока Хуниорс"

"Севилья" хочет купить нападающего "Бока Хуниорс" Дарио Бенедетто, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, андалусийский клуб уже начал переговоры по поводу трансфера 27-летнего аргентинца.

Бенедетто выступает за "Бока Хуниорс" с лета 2016 года, сыграл 41 матч и забил 34 гола.

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