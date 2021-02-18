"Севилья" нацелилась на форварда "Ливерпуля"

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"Севилья" нацелилась на форварда "Ливерпуля"

"Севилья" интересуется японским нападающим "Ливерпуля" Такуми Минамино, сообщает Fichajes.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Ливерпуль может согласиться на трансфер, так как форвард не сумел адаптироваться в команде.

Минамино перешел в "Ливерпуль" из "Ред Булл Зальцбург" в январе 2020 года за 8,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне 26-летний японец провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с мерсисайдцами действует до лета 2024 года.

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