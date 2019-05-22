"Севилья" нацелилась на форварда "Милана" Кастильехо

"Севилья" заинтересована в покупке форварда "Милана" Самуэля Кастильехо, информирует Calciomercato.com.

По данным издания, спортивный директор команды Мончи уже встретился с агентом футболиста и обсудил делали сотрудничества.

Ранее 24-летний испанец выступал за "Вильярреал". "Милан" готов отпустить игрока не менее, чем за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он участвовал в 40 матчах, забив 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

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