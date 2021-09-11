"Севилья" нацелилась на форварда "Зенита"

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Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун привлёк внимание "Севильи", утверждает Estadio Deportivo.

По информации источника, испанский клуб рассчитывает усилиться атакующим игроком бесплатно летом 2022 года.

Помимо иранца в шорт-лист "Севильи" входят Хесус Корона ("Порту") и Андреа Белотти ("Торино").

В текущем сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах. "Зенит" летом отказался продавать игрока из-за того, что не нашёл ему замену.

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