"Севилья" нацелилась на форварда "Зенита"

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"Севилья" нацелилась на форварда "Зенита"

Фото сайт РПЛ

Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун привлёк внимание "Севильи", утверждает Estadio Deportivo.

По информации источника, испанский клуб рассчитывает усилиться атакующим игроком бесплатно летом 2022 года.

Помимо иранца в шорт-лист "Севильи" входят Хесус Корона ("Порту") и Андреа Белотти ("Торино").

В текущем сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах. "Зенит" летом отказался продавать игрока из-за того, что не нашёл ему замену.

Не пропустите: "Милан" определился с предложением Азмуну. | http://soccernews.ru
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