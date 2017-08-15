"Севилья" нацелилась на хавбека "Реала"

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"Севилья" нацелилась на хавбека "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Маркос Льоренте попал в сферу интересов "Севильи", сообщает Estadio Deportivo.

По сведениям издания, андалусийский клуб намерен арендовать 22-летнего футболиста. 

"Севилья" видит в Льоренте замену для Стивена Нзонзи, который в ближайшее время может покинуть команду.

Стоит отметить, что прошлый сезон игрок молодёжной сборной Испании провёл на правах аренды в "Алавесе".

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