"Севилья" нацелилась на хавбека "Реала"

"Севилья" нацелилась на полузащитника мадридского "Реала" Маркоса Льоренте, информирует испанская пресса.

Сообщается, что клуб из Андалусии рассматривает вариант с подписанием 23-летнего хавбека уже в летнее трансферное окно. Ожидается, что "сливочные" будут готовы отдать своего игрока в аренду либо продать с возможностью его последующего выкупа за фиксированную плату.

В нынешнем сезоне Льоренте сыграл 17 матчей за "Реал". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Месси и тер Штеген рискуют пропустить матч против "Севильи". | soccernews.ru