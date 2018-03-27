"Севилья" нацелилась на хавбека "Реала"

Теги севильяреал мадридмаркос льоренте

"Севилья" нацелилась на хавбека "Реала""Севилья" нацелилась на полузащитника мадридского "Реала" Маркоса Льоренте, информирует испанская пресса.

Сообщается, что клуб из Андалусии рассматривает вариант с подписанием 23-летнего хавбека уже в летнее трансферное окно. Ожидается, что "сливочные" будут готовы отдать своего игрока в аренду либо продать с возможностью его последующего выкупа за фиксированную плату.

В нынешнем сезоне Льоренте сыграл 17 матчей за "Реал". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Месси и тер Штеген рискуют пропустить матч против "Севильи". | soccernews.ru

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