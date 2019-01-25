"Севилья" нацелилась на нападающего "Манчестер Юнайтед"

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"Севилья" нацелилась на нападающего "Манчестер Юнайтед"

"Севилья" заинтересована в приобретении нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля. Об этом сообщает Daily Mail.

Испанский клуб решил заострить внимание на 23-летнем французе после того, как ему не удалось приобрести форварда "Челси" Альваро Морату.

Контракт "МЮ" с Мартиаль действует до 30 июня 2019 года. Стоимость игрока - 60 миллионов евро.  

В нынешнем сезоне француз участвовал в 24 матчах, отметился 9 голами и сделал один ассист.  

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