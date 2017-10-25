"Севилья" нацелилась на нападающего "Сент-Этьена"

Форвард "Сент-Этьена" Жонатан Бамба может продолжить карьеру в Испании, сообщает Football Espana.

По информации ресурса, 21-летним игроком интересуется "Севилья". Контракт футболиста с клубом истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне Бамба провел 8 игр и отметился 4 голами.

Читайте также: Гансо поучаствовал в четырех голах "Севильи" в пяти матчах. | http://soccernews.ru