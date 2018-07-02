"Севилья" нацелилась на трансферную цель "Спартака"

"Севилья" проявляет интерес к хорватскому защитнику "Ред Булла" Дуе Цалете-Чару, сообщает Football Espana.

По сведения издания, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно за 10-15 миллионов евро. Севильцы рассматривают кандидатуру хорвата в качестве замены Клеману Ленгле, который близок к переходу в "Барселону".

Ранее сообщалось, что Цалета-Чар входит в сферу интересов "Спартака".

В минувшем сезоне 21-летний Цалета-Чар провел за "Ред Булл" 53 матча и забил 2 гола.

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