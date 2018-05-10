"Севилья" нацелилась на вингера "Ромы"

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"Севилья" нацелилась на вингера "Ромы"

"Севилья" нацелилась на вингера "Ромы" Диего Перотти, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, андалусийский клуб заинтересован в возвращении 29-летнего аргентинца, который уже выступал за "нервионцев" с 2007 по 2014 год.

В этом сезоне Перотти сыграл за "Рому" 34 матча, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с "волками" рассчитан до 2021 года. 

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