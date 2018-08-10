"Севилья" нацелилась на вратаря "Реала"

Голкипер "Реала" Кико Касилья может покинуть клуб.

Как сообщает Marca, "Севилья" рассматривает вратаря, как замену Серхио Рико, который ранее перешел в "Фулхэм".

Ориентировочная стоимость сделки составляет 6 миллионов евро.

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