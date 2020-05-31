"Севилья" нацелилась на защитника "Барселоны"

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"Севилья" нацелилась на защитника "Барселоны"

"Севилья" проявляет интерес к сенегальскому защитнику "Барселоны" Мусса Ваге, сообщает El Desmarque.

По сведениям издания, севильский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы готовы рассмотреть вариант с продажей сенегальца, так как нуждаются в средствах на трансферы.

В нынешнем сезоне 21-летний Ваге на правах аренды выступал за "Ниццу", провел пять матчей и отдал две результативные передачи. Французский клуб имел право приоритетного трансфера игрока, но не стал его выкупать. Контракт футболиста с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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