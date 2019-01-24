"Севилья" нацелилась на звезду "Манчестер Юнайтед"



"Севилья" проявляет интерес к французскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, испанский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Нынешний контракт форварда с севильцами истекает летом 2020 года.

23-летний Мартиаль перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года из "Монако". В нынешнем сезоне он провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал один голевой пас.

Не пропустите: "Барселона" поставила ультиматум Денису Суаресу. | http://soccernews.ru