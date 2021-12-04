"Севилья" надолго потеряла Ламелу

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"Севилья" надолго потеряла Ламелу

Фото инстаграм Эрика Ламелы

Вингер "Севильи" Эрик Ламела получил серьёзную травму на тренировке, утверждает AS.

По сведениям издания, 29-летнему футболисту потребуется операция на плече.

Сроки восстановления аргентинца составят четыре месяца.

В текущем месяце Ламела сыграл за "Севилью" 16 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Севилья" интересуется украинским хавбеком из "Шахтера". | http://soccernews.ru
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