"Севилья" намерена перехватить трансферную цель "Интера" в лице форварда "Ливерпуля" Дэниэла Старриджа.

Как сообщает The Telegraph, андалусийский клуб хочет подписать 28-летнего англичанина уже в январе.

Ранее стало известно, что "Ливерпуль" готов продать Старриджа за 34 миллиона евро.

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