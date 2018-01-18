"Севилья" намерена перехватить трансферную цель "Интера"

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"Севилья" намерена перехватить трансферную цель "Интера"

"Севилья" намерена перехватить трансферную цель "Интера" в лице форварда "Ливерпуля" Дэниэла Старриджа.

Как сообщает The Telegraph, андалусийский клуб хочет подписать 28-летнего англичанина уже в январе.

Ранее стало известно, что "Ливерпуль" готов продать Старриджа за 34 миллиона евро.

Не пропустите: "Интер" может арендовать Старриджа. | http://soccernews.ru

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