"Севилья" намерена подать иск против участников трансфера Витоло

"Севилья" осталась недовольной переходом хавбека Витоло в "Атлетико".

Клуб договорился с игроком о продлении соглашения до 2022 года, а через два дня Витоло подписал с "Атлетико" пятилетний контракт.

"Совет директоров "Севильи" принял решение подать иск против тех, кто участвовал в этом трансфере. Это сам Витоло, его отец, его агент и два клуба - "Атлетико" и "Лас-Пальмас". Клуб уже обратился к двум юридическим фирмам по поводу защиты своих интересов" - говорится в сообщении клуба.

Из-за трансферного запрета "Атлетико", до января 2018 года Витоло будет играть в аренде за "Лас Пальмас".

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