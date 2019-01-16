"Севилья" намерена подписать форварда "Атлетико" зимой

"Севилья" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Атлетико" Николе Калиничу, сообщает AS.

По сведениям издания, севильский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

Напомним, что "Атлетико" готов расстаться с форвардом, так как клубу необходимо уменьшить зарплатную ведомость для новых трансферов.

31-летний Калинич перешел в "Атлетико" прошлым летом из "Милана". В нынешнем сезоне он провел за мадридский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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