"Севилья" намерена приобрести голкипера "Реала"

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"Севилья" намерена приобрести голкипера "Реала"

"Севилья", отпустившая Серхио Рико в Англию, намерена приобрести голкипера мадридского "Реала", у которого после трансферов Андрея Лунина и Тибо Куртуа, явный перебор со стражами ворот.

Как сообщает Marca, из Мадрида в Андалусию должен проследовать Кико Касилья. Игрок дал добро на переход, а клубы согласовывают сумму трансфера, которая составит порядка 5-6 миллионов евро.

"Реал" приобрел Касилью у "Эспаньола" летом 2015 года за 6 миллионов евро. Провёл за "сливочных" 43 матча, пропустил 50 голов. Контракт 31-летнего кипера с клубом истекает летом 2020 года.

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