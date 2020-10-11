"Севилья" намерена продлить контракт с трансферной целью "Манчестер Сити"

Теги севильяманчестер ситижюль кунде

"Севилья" намерена продлить контракт с трансферной целью "Манчестер Сити"

"Севилья" собирается продлить контракт с французским защитником Жюлем Кунде, сообщает MuchoDeporte.

По сведениям издания, испанский клуб надеется пролонгировать соглашение с игроком, так как им активно интересуется "Манчестер Сити".

21-летний Кунде выступает за "Севилью" с 2019 года. Всего он провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Севилья" объявила о двух трансферах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хет-трик Холанда принес Норвегии крупную победу над Румынией

Хет-трик Холанда принес Норвегии крупную победу над Румынией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов