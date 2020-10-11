"Севилья" намерена продлить контракт с трансферной целью "Манчестер Сити"

"Севилья" собирается продлить контракт с французским защитником Жюлем Кунде, сообщает MuchoDeporte.

По сведениям издания, испанский клуб надеется пролонгировать соглашение с игроком, так как им активно интересуется "Манчестер Сити".

21-летний Кунде выступает за "Севилью" с 2019 года. Всего он провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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