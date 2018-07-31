"Севилья" намерена усилиться форвардом "Порту"

"Севилья" проявляет интерес к камерунскому нападающему "Порту" Венсану Абубакару, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, севильский клуб хочет купить футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 20 миллионов евро. При этом, сумма отступных в его контракте составляет 50 миллионов.

В прошлом сезоне 26-летний Абубакар выступал на правах аренды за "Бешикташ", провел за клуб 43 матча и забил 26 голов.

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