"Севилья" намерена в январе усилиться защитником "Ливерпуля"
"Севилья" намерена усилиться защитником "Ливерпуля" Альберто Морено, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, андалусийский клуб рассчитывает подписать 26-летнего фулбека в зимнее трансферное окно.
Учитывая, что контракт испанца с "красными" истекает летом 2019 года, "нервионцам" не придётся платить за него крупную сумму.
Стоит отметить, что Морено является воспитанником "Севильи" и выступал за команду с 2012 по 2014 год.
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|Команда
|М
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|Челси
|22
|47
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|Манчестер Юнайтед
|22
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|Уотфорд
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|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
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|Вулверхэмптон
|21
|29
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|Борнмут
|22
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Кристал Пэлас
|22
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|Бернли
|22
|21
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|Саутгемптон
|22
|19
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|Кардифф Сити
|22
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