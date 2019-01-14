"Севилья" намерена в январе усилиться защитником "Ливерпуля"

"Севилья" намерена усилиться защитником "Ливерпуля" Альберто Морено, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, андалусийский клуб рассчитывает подписать 26-летнего фулбека в зимнее трансферное окно.

Учитывая, что контракт испанца с "красными" истекает летом 2019 года, "нервионцам" не придётся платить за него крупную сумму.

Стоит отметить, что Морено является воспитанником "Севильи" и выступал за команду с 2012 по 2014 год.

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