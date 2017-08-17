"Севилья" намерена выкупить контракт Йоветича

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"Севилья" намерена выкупить контракт Йоветича

Форвард "Интера" Стеван Йоветич может стать полноценным игроком "Севильи", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, испанский клуб выкупит у "нерадзурри" контракт футболиста за 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне Йоветич провел 24 матча за "Севилью", в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

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