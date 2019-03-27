"Севилья" намерена выкупить Силву у "Милана"
Нападающий "Севильи" Андре Силва может подписать полноценный контракт с испанским клубом, передает Calciomercato.
Права на футболиста принадлежат "Милану".
По данным источника, руководство "Севильи" хочет выкупить 23-летнего португальца по заниженной цене - 25 миллионов евро. По их мнению, игрок не играет на ту сумму, которою запрашивает миланский клуб. "Милан" планирует отпустить футболиста не менее, чем за 38 миллионов евро.
Трансферная стоимость нападающего - 35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Монако".
В нынешнем сезоне Силва участвовал в 25 матчах за "Севилью", отметившись 11 голами и 2 результативными передачами.
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