"Севилья" намерена выкупить Силву у "Милана"

Нападающий "Севильи" Андре Силва может подписать полноценный контракт с испанским клубом, передает Calciomercato.

Права на футболиста принадлежат "Милану".

По данным источника, руководство "Севильи" хочет выкупить 23-летнего португальца по заниженной цене - 25 миллионов евро. По их мнению, игрок не играет на ту сумму, которою запрашивает миланский клуб. "Милан" планирует отпустить футболиста не менее, чем за 38 миллионов евро.

Трансферная стоимость нападающего - 35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Монако".

В нынешнем сезоне Силва участвовал в 25 матчах за "Севилью", отметившись 11 голами и 2 результативными передачами.

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