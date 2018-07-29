"Севилья" назвала цену на Нзонзи

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"Севилья" назвала цену на Нзонзи

"Севилья" определилась со стоимостью французского полузащитника Стивена Нзонзи, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб оценил футболиста в 30 миллионов евро. При этом часть из них могут быть выплачены в качестве последующих бонусов.

Главным претендентом на хавбека является "Рома", которая предлагает за него 23 миллиона и еще 5 в виде бонусов. Также им интересуются "Барселона" и "Арсенал".

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