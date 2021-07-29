"Севилья" назвала "Челси" новую цену на Кунде
Фото: инстаграм Жуля Кунде/Автор неизвестен
"Севилья" увеличила цену на французского защитника Жюля Кунде, которого хочет купить лондонский "Челси", сообщает Goal.com.
По сведениям источника, испанский клуб хочет получить за Кунде 80 миллионов евро. При этом "Севилья" выступает против включения в сделку футболистов "Челси".
22-летний Кунде в прошлом сезоне провел за "Севилью" 49 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Челси" показал гостевую форму на новый сезон. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Севилья" назвала "Челси" новую цену на Кунде
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с основным хавбеком
-
Мхитарян и Пепе подрались в товарищеском матче (видео)
-
Сигурдссон близок к переходу в итальянский клуб
-
"Верона" близка к трансферу полузащитника "Манчестер Сити"
-
Агент Джикии рассказал о ситуации с новым контрактом игрока со "Спартаком"
-
Мбаппе рассказал о своей мечте
-
"Динамо" Киев показало форму на новый сезон (фото)
-
Эриксен сможет играть за "Интер", если пройдет тесты
-
Червиченко ярко высказался о возможном возвращении Кокорина в РПЛ
-
"Реал" продлил контракт с Карвахалем: назван срок соглашения
-
Канделаки высказалась о конфликте между Бузовой и Губерниевым
-
Футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом
-
"Верона" перехватила трансферную цель "Аталанты"
-
Тарасов перейдет в российский клуб
-
"Фиорентина" сообщила "Сочи" стоимость Кокорина
-
Анчелотти все еще хочет видеть в "Реале" Ришарлисона
-
Сульшер очень доволен трансферной кампанией "Манчестер Юнайтед"
-
"Вест Хэм" подпишет голкипера ПСЖ
-
Аллегри лично уговаривает Пьянича вернуться в "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18