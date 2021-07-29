"Севилья" назвала "Челси" новую цену на Кунде

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"Севилья" назвала "Челси" новую цену на Кунде

Фото: инстаграм Жуля Кунде/Автор неизвестен

"Севилья" увеличила цену на французского защитника Жюля Кунде, которого хочет купить лондонский "Челси", сообщает Goal.com.

По сведениям источника, испанский клуб хочет получить за Кунде 80 миллионов евро. При этом "Севилья" выступает против включения в сделку футболистов "Челси".

22-летний Кунде в прошлом сезоне провел за "Севилью" 49 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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