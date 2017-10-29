"Севилья" не без труда взяла верх над "Леганесом"

В рамках десятого тура испанской Примеры "Севилья" на своём поле одолела "Леганес" со счётом 2:1.

"Севилья" – "Леганес" - 2:1

Голы: Бен-Йеддер, 20 - 1:0, Шимановски, 48 (пенальти) - 1:1, Сарабия, 54 - 2:1.

"Севилья": Сория, Кьер, Эскудеро, Коршья (Навас, 78), Лангле, Писарро, Нзонзи, Сарабия, Крон-Дели (Банега, 63), Корреа (Нолито, 42), Бен-Йеддер.

"Леганес": Куэльяр, дос Сантос, Рауль Гарсия, Сальдуа, Сиовас, Пирес (Наранхо, 81), Перес (Брашанац, 59), Шимановски, Эрасо, Амрабат (Эль-Жар, 46), Бовю.

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