"Севилья" не хочет платить "Барселоне" за Ракитича
"Севилья" рассчитывает бесплатно подписать хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, усиление полузащиты не является приоритетом для андалусийского клуба, поэтому платить за хорвата они не намерены.
Напомним, что контракт 32-летнего футболиста с "сине-гранатовыми" истекает в 2021 году. "Барса" хочет выручить от его продажи 15-20 миллионов евро.
Ракитич уже выступал за "Севилью" с 2011 по 2014 год, сыграл 149 матчей, забил 32 гола и сделал 41 ассист.
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