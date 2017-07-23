"Севилья" не может договориться по трансферу Кьяера

Теги севильяфенербахчесимон кьяер

"Севилья" не может договориться по трансферу Кьяера

"Севилья" проявляет интерес к датскому защитнику "Фенербахче" Симону Кьяеру, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него восемь миллионов евро. Впрочем, турки оценивают игрока более, чем в 10 миллионов. Андалусийцы рассматривают Кьяера в качестве замены Адилю Рами, который перешел в "Марсель".

28-летний Кьяер выступает за "Фенербахче" с 2015 года, провел за клуб 85 матчей и забил 5 голов.

Не пропустите: "Севилья" намерена подать иск против участников трансфера Витоло. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов