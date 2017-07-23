"Севилья" не может договориться по трансферу Кьяера

"Севилья" проявляет интерес к датскому защитнику "Фенербахче" Симону Кьяеру, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него восемь миллионов евро. Впрочем, турки оценивают игрока более, чем в 10 миллионов. Андалусийцы рассматривают Кьяера в качестве замены Адилю Рами, который перешел в "Марсель".

28-летний Кьяер выступает за "Фенербахче" с 2015 года, провел за клуб 85 матчей и забил 5 голов.

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