"Севилья" не может позволить себе Марсьяля

Фото: инстаграм Марсьяля/Автор неизвестен

"Севилья" больше не претендуют на подписание французского форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский клуб не может позволить себе аренду француза в январское трансферное окно.

В частности, "Севильи" не сможет вписаться в лимит своей зарплатной ведомости, чтобы полностью платить Марсьялю его манчестерский оклад.

На игрока также претендуют "Барселона" и "Ньюкасл", как сообщалось ранее.

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