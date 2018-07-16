"Севилья" не пойдёт на уступки "Арсеналу" в трансфере Нзонзи

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"Севилья" не пойдёт на уступки "Арсеналу" в трансфере Нзонзи

"Севилья" не пойдёт на уступки "Арсеналу" в трансфере полузащитника Стивена Нзонзи, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, андалусийский клуб дал понять "канонирам", что 29-летнего француза, который накануне стал чемпионом мира, можно купить только за 40 миллионов евро, что равняется сумме отступных в его контракте.

Напомним, что Нзонзи связан с "Севильей" контрактом до лета 2020 года.

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