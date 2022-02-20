"Севилья" не смогла победить в Барселоне
В матче 25-го тура чемпионата Испании барселонский "Эспаньол" на своем поле сыграл вничью с "Севильей".
На 36-й минуте счет открыл Рафа Мир, но в начале второй половины равновесие восстановил Серджи Дардер.
"Севилья", набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 29 очками остался на 14-й позиции.
"Эспаньол" – "Севилья" - 1:1 (0:1)
Голы: Рафа Мир, 36 - 0:1, Дардер, 50 - 1:1
"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (Морон, 88), Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Вильена (Алеиш Видаль, 72), Дардер, Баре, Эррера (Мелендо, 83), Пуадо (Эмбарба, 88), де Томас.
"Севилья": Буну, Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Оливер Торрес, 56), Фернандо, Дилэйни, Жордан (Ракитич, 56), Корона (Навас, 71), Окампос, Марсьяль (Гомес, 26), Рафа Мир (Эн-Несири, 71).
Удаление: Кунде (76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14