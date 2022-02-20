"Севилья" не смогла победить в Барселоне

В матче 25-го тура чемпионата Испании барселонский "Эспаньол" на своем поле сыграл вничью с "Севильей".

На 36-й минуте счет открыл Рафа Мир, но в начале второй половины равновесие восстановил Серджи Дардер.

"Севилья", набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 29 очками остался на 14-й позиции.

"Эспаньол" – "Севилья" - 1:1 (0:1)

Голы: Рафа Мир, 36 - 0:1, Дардер, 50 - 1:1

"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (Морон, 88), Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Вильена (Алеиш Видаль, 72), Дардер, Баре, Эррера (Мелендо, 83), Пуадо (Эмбарба, 88), де Томас.

"Севилья": Буну, Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Оливер Торрес, 56), Фернандо, Дилэйни, Жордан (Ракитич, 56), Корона (Навас, 71), Окампос, Марсьяль (Гомес, 26), Рафа Мир (Эн-Несири, 71).

Удаление: Кунде (76).

Не пропустите: "Реал" не планирует совершать трансферы летом, кроме Мбаппе и Холанда. | http://soccernews.ru