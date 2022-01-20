"Севилья" не смогла победить "Валенсию" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Валенсия" и "Севилья" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале встречи гости открыли счет благодаря автоголу Муктара Диакаби, но в концовке тайма равновесие восстановил Гонсалу Гедеш.

"Севилья", набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 29 очками вышла на девятую позицию.

"Валенсия" – "Севилья" - 1:1 (1:1)

Голы: Диакаби, 7 (автогол) - 0:1, Гедеш, 44 - 1:1

"Валенсия": Силлессен (Доменек, 18), Тьерри Коррейя (Маркос Андре, 77), Альдерете, Диакаби, Москера (Тони Лато, 46), Гайя, Фулькье, Гильямон, Муса, Гедеш, Дуро.

"Севилья": Хави Диас, Монтьель, Рекик, Диего Карлос, Акунья (Жордан, 46), Ракитич, Фернандо, Оливер Торрес, Гомес (Корона, 74), Окампос, Рафа Мир.

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