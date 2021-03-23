"Севилья" не ведет переговоры по трансферу Азмуна

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"Севилья" опровергла слухи об интересе к форварду "Зенита" Сердару Азмуну, Сообщает "СЭ".

На этой неделе в испанской прессе появилась информация, что "нервионцы" могут купить иранского нападающего в летнее трансферное окно.

Однако, спортивный директор команды Рамон Мончи заявил, что никаких обсуждений о возможном трансфере не было.

Напомним, действующее соглашение Азмуна с питерским клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне РПЛ он забил 13 голов в 19 матчах.