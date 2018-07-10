"Севилья" недовольна решением о розыгрыше Суперкубка Испании в одноматчевом формате

"Севилья" недовольна решением Королевской федерации футбола Испании разыграть следующий Суперкубок страны в одноматчевом формате.

"Севилья" хочет публично выразить недовольство принятым решением, которое отменило обычный двухматчевый формат проведения турнира на этот розыгрыш. Более того, турнир планируется и после этого сезона проводить в двухматчевом формате. Очевидно, что федерация приняла конкретное решение для нынешнего розыгрыша с чётким намерением решить проблемы "Барселоны", не обращая внимания на запросы "Севильи", которая настаивала на проведении матчей 5 и 12 августа, как и планировалось. Федерация приняла своевольное решение, навредив интересам "Севильи". Это неуважение к клубу и болельщикам. Но мы не откажемся от участия в финале, поскольку завоевали это право на поле" - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте андалусийского клуба.

Напомним, что матч за Суперкубок Испании состоится 12 августа в марокканском городе Танжер. | http://soccernews.ru