"Севилья" неожиданно обыграла "Атлетико"
Фото: Твиттер @LaLiga
Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги между "Севильей" и "Атлетико". Хозяева, которые борются за попадание в Лигу Чемпионов по итогам сезона, неожиданно легко обыграли лидера чемпионата Испании. Итоговый счет 1:0 не показывает общую картину игры. "Севилья" больше владела мячом, опаснее атаковала и нанесла больше ударов, в том числе и в створ. Счет мог был быть открыт уже в самом начале встречи, но Окампос не смог переиграть Яна Облака и реализовать пенальти. Давление хозяев превратилось в гол только в середине второго тайма. Акунья реализовал свой шанс и позволил своей команде оторваться в борьбе за 4 место, которое дает право сыграть в групповом этапе Лиги Чемпионов.
"Атлетико" остался на первом месте, имея в своем активе 66 очков. У хозяев стало 58 баллов. Отрыв от третьего места сократился до 4 пунктов.
"Севилья" - "Атлетико" 1:0 (0:0)
Гол: Акунья, 70 - 1:0
Нереализованный пенальти: Окампос, 8
"Севилья": Буну, Кунде, Диего Карлос, Навас, Акунья, Жордан (Гудель, 87), Ракитич, Сусо (Гомес, 77), Фернандо, Окампос (Васкес, 87), де Йонг (Эн-Несири, 63).
"Атлетико": Облак, Триппьер, Хименес, Эрмосо (Кондогбиа, 74), Фелипе, Сауль, Льоренте, Лемар (Эррера, 74), Коке, Лоди (Корреа, 34), Суарес.
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|20
|27
|12
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|20
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