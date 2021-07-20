"Севилья" обменяет своего таланта на Ламелу и получит доплату

Фото: инстаграм Хиля/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Севилья" приняла предложение "Тоттенхэма" по поводу Брайана Хиля.

По информации источника, "Севилья" получит за молодого испанского полузащитника футболиста "шпор" Эрика Ламелу, а также 25 миллионов евро + бонусы.

На данный момент Хиль находится в расположении олимпийской сборной Испании.

В прошедшем сезоне испанец провел в "Эйбаре" на правах аренды. В 29 матчах Хиль забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

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