"Севилья" обменяет своего таланта на Ламелу и получит доплату
Фото: инстаграм Хиля/Автор неизвестен
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Севилья" приняла предложение "Тоттенхэма" по поводу Брайана Хиля.
По информации источника, "Севилья" получит за молодого испанского полузащитника футболиста "шпор" Эрика Ламелу, а также 25 миллионов евро + бонусы.
На данный момент Хиль находится в расположении олимпийской сборной Испании.
В прошедшем сезоне испанец провел в "Эйбаре" на правах аренды. В 29 матчах Хиль забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
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