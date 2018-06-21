"Севилья" объявила "Арсеналу" цену на Банегу

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"Севилья" объявила "Арсеналу" цену на Банегу

"Севилья" назвала для "Арсенала" стоимость аргентинского полузащитника Эвера Банеги, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб готов расстаться с футболистом, но не менее, чем за 20 миллионов евро. Таким образом, трансфер хавбека вполне может состояться. На его покупке настаивает новый главный тренер "канониров" Унаи Эмери, который ранее работал с ним в "Севилье" и "Валенсии".

В минувшем сезоне 29-летний Банега провел за "Севилью" 50 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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