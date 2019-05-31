"Севилья" объявила о договоренности по трансферу Карлоса, которым интересовался "Зенит"
Бразильский защитник "Нанта" Диего Карлос перейдет в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера не называется. Для завершения трансфера футболисту осталось пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, бразилец подпишет с испанским клубом контракт до лета 2024 года.
Стоит отметить, что прошлым летом Карлосом интересовался "Зенит", но трансфер не состоялся.
26-летний Карлос в минувшем сезоне провел за "Нант" 40 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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