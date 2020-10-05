"Севилья" объявила о двух трансферах

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"Севилья" объявила о двух трансферах

"Севилья" подписала голландского защитника "Герты" Карима Рекика и марокканского нападающего АЗ Уссаму Идрисси, сообщает пресс-служба испанского клуба.

"Севилья" заплатила за Идрисси 12 миллионов евро. Рекик обошелся севильцам в четыре миллиона евро. Оба футболиста подписал с нервионцами соглашения до лета 2025 года.

24-летний Идрисси играл за АЗ с 2018 года, провел за клуб 98 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 25 результативных передач. Ранее играл за "Гронинген". За сборную Марокко сыграл 2 матча. 

25-летний Рекик выступал за "Герту" с 2017 года, провел за клуб 75 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Ранее играл за "Манчестер Сити", "Портсмут", "Блэкберн", ПСВ и "Марсель". За сборную Нидерландов сыграл 1 матч.

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