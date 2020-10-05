"Севилья" объявила о двух трансферах
"Севилья" подписала голландского защитника "Герты" Карима Рекика и марокканского нападающего АЗ Уссаму Идрисси, сообщает пресс-служба испанского клуба.
"Севилья" заплатила за Идрисси 12 миллионов евро. Рекик обошелся севильцам в четыре миллиона евро. Оба футболиста подписал с нервионцами соглашения до лета 2025 года.
24-летний Идрисси играл за АЗ с 2018 года, провел за клуб 98 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 25 результативных передач. Ранее играл за "Гронинген". За сборную Марокко сыграл 2 матча.
25-летний Рекик выступал за "Герту" с 2017 года, провел за клуб 75 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Ранее играл за "Манчестер Сити", "Портсмут", "Блэкберн", ПСВ и "Марсель". За сборную Нидерландов сыграл 1 матч.
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|Команда
|М
|О
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|32
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
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|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
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|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
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|Падерборн
|32
|20