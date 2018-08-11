"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

Нападающий "Милана" Андре Силва стал игроком "Севильи", сообщает официальный сайт клуба.

"Нервионцы" арендовали 22-летнего португальца с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что андалусийский клуб заплатит за аренду форварда 5 миллионов евро, сумма выкупа - 30 миллионов.

Силва выступал за "Милан" с 2017 года, сыграл 40 матчей и забил 10 голов. | http://soccernews.ru