"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

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"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

Нападающий "Милана" Андре Силва стал игроком "Севильи", сообщает официальный сайт клуба.

"Нервионцы" арендовали 22-летнего португальца с правом выкупа. 

Ранее сообщалось, что андалусийский клуб заплатит за аренду форварда 5 миллионов евро, сумма выкупа - 30 миллионов.

Силва выступал за "Милан" с 2017 года, сыграл 40 матчей и забил 10 голов. | http://soccernews.ru

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