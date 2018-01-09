"Севилья" объявила о переходе бразильского бека Араны

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"Севилья" объявила о переходе бразильского бека Араны
Защитник "Коринтианса" Гильерме Арана перешел в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом до лета 2022 года.

20-летний Арана выступал за "Коринтианс" с 2014 года, провел за клуб 87 матчей и забил 4 гола. Ранее играл за "Атлетико Паранаэнсе". Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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