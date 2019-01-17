"Севилья" объявила о переходе форварда, которым интересовались ЦСКА и "Локомотив"
Израильский нападающий "Ред Булла" Мунас Даббур перешел в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с испанским клубом контракт до лета 2023 года. Остаток нынешнего сезона форвард отыграет за "Ред Булл" на правах аренды.
В разное время Даббуром также интересовались ЦСКА и "Локомотив".
26-летний Даббур выступает за "Ред Булл" с 2016 года, провел за клуб 110 матчей во всех турнирах, забил 55 мячей и отдал 21 голевой пас. Ранее играл за "Маккаби" (Назарет), "Маккаби" (Тель-Авив), "Грассхоппер". За сборную Израиля сыграл 12 матчей и забил три мяча. Двукратный чемпион Австрии, чемпион Израиля. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зальцбург
|36
|81
|2
|Аустрия Вена
|36
|63
|3
|Штурм Грац
|36
|60
|4
|Райндорф Альтах
|36
|53
|5
|Рапид Вена
|36
|46
|6
|Адмира
|36
|46
|7
|Маттерсбург
|36
|43
|8
|Wolfsberger AC
|36
|42
|9
|Ст. Пелтен
|36
|37
|10
|Рид
|36
|35