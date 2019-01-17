"Севилья" объявила о переходе форварда, которым интересовались ЦСКА и "Локомотив"

Теги ред булл зальцбургсевильямунас даббуртрансферы

"Севилья" объявила о переходе форварда, которым интересовались ЦСКА и "Локомотив"

Израильский нападающий "Ред Булла" Мунас Даббур перешел в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба. 

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с испанским клубом контракт до лета 2023 года. Остаток нынешнего сезона форвард отыграет за "Ред Булл" на правах аренды.

В разное время Даббуром также интересовались ЦСКА и "Локомотив".

26-летний Даббур выступает за "Ред Булл" с 2016 года, провел за клуб 110 матчей во всех турнирах, забил 55 мячей и отдал 21 голевой пас. Ранее играл за "Маккаби" (Назарет), "Маккаби" (Тель-Авив), "Грассхоппер". За сборную Израиля сыграл 12 матчей и забил три мяча. Двукратный чемпион Австрии, чемпион Израиля. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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