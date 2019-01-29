"Севилья" объявила о переходе хорватского хавбека

Хорватский полузащитник "Наполи" Марко Рог перешел в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста до конца нынешнего сезона.

23-летний Рог выступал за "Наполи" с 2016 года, провел за клуб 67 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал два голевых паса. Ранее играл за "Вараждин", "Сплит" и загребское "Динамо". За сборную Хорватии сыграл 12 матчей. Чемпион Хорватии, обладатель Кубка Хорватии. Ориентировочная стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.

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