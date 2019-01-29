"Севилья" объявила о переходе хорватского хавбека

Теги наполисевильямарко рогтрансферы

"Севилья" объявила о переходе хорватского хавбека

Хорватский полузащитник "Наполи" Марко Рог перешел в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба. 

Испанский клуб арендовал футболиста до конца нынешнего сезона.

23-летний Рог выступал за "Наполи" с 2016 года, провел за клуб 67 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал два голевых паса. Ранее играл за "Вараждин", "Сплит" и загребское "Динамо". За сборную Хорватии сыграл 12 матчей. Чемпион Хорватии, обладатель Кубка Хорватии. Ориентировочная стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.

Не пропустите: "Валенсия" нацелилась на перспективного форварда из Сегунды. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" может усилиться основным хавбеком "Барселоны"

"Челси" может усилиться основным хавбеком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов