"Севилья" объявила о переходе Иборры в "Лестер"

"Севилья" объявила о переходе полузащитника Висента Иборры в "Лестер".

29-летний футболист вскоре должен отправиться в Англию, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новой командой.

После этого Иборра вновь приедет в Испанию, где попрощается с болельщиками.

В прошлом се зоне Иборра провел во всех турнирах за "Севилью" 42 матча, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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