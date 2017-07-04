"Севилья" объявила о переходе Иборры в "Лестер"

Теги севильялестер ситивисенте иборра

"Севилья" объявила о переходе Иборры в "Лестер""Севилья" объявила о переходе полузащитника Висента Иборры в "Лестер".

29-летний футболист вскоре должен отправиться в Англию, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новой командой.

После этого Иборра вновь приедет в Испанию, где попрощается с болельщиками.

В прошлом се зоне Иборра провел во всех турнирах за "Севилью" 42 матча, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Читайте: Иборра отказался от перехода в "Кристал Пэлас" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов