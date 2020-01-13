"Севилья" объявила о переходе Кьяера в "Милан"

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"Севилья" объявила о переходе Кьяера в "Милан"

Защитник "Севильи" Симон Кьяер перешёл в "Милан", сообщает официальный твиттер андалусийского клуба.

30-летний датчанин присоединился к "россонери" на правах аренды до лета 2020 года с опцией последующего выкупа.

Первую часть текущего сезона Кьяер провёл в "Аталанте", сыграл 6 матчей, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 6,5 миллионов евро.

Не пропустите: "Аталанта" объявила о переходе защитника "Милана". | http://soccernews.ru
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