"Севилья" объявила о переходе воспитанника "Барселоны"

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"Севилья" объявила о переходе воспитанника "Барселоны"

Центральный защитник "Сельты" Серхи Гомес перешел в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Футболист подписал с андалузским клубом контракт до лета 2022 года.

26-летний Гомес является воспитанником "Барселоны", а за "Сельту" выступал с 2014 года, провел за клуб 134 матча и забил 2 гола. Сыграл 9 поединков за молодежную сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

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